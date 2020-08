CNN Money Switzerland macht dicht – Schweizer Business-TV-Sender wird eingestellt Die Probleme des Spartensenders sind zu gross geworden. Er macht Konkurs. Betroffen sind 25 Mitarbeiter. UPDATE FOLGT

Ende eines Experiments: Die Crew von CNN Money Switzerland wurde am Montag über die Einstellung des Senders informiert. Foto: Keystone

Der Sender CNN Money Switzerland wird eingestellt. Am Montagabend wurden die 25 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen – davon 10 Journalisten – informiert. Ihnen wurden bereits im Juli keine Löhne ausbezahlt, auch im August sei kein Geld gekommen, wie mehrere Quellen bestätigen.

Bekanntester Kopf des Senders ist Chefredaktorin Patrizia Laeri. (Lesen Sie dazu unser Interview mit Laeri.) Das Publikumsinteresse an den englischsprachigen Inhalten war seit dem Start von CNN Money Switzerland anfangs 2018 beschränkt. «Die gegenwärtige Krise und das allgemeine Klima der Unsicherheit, das sie hervorruft, haben den kreativen Schwung zum Erliegen gebracht», wird Gründer Christophe Rasch in der Medienmitteilung zum Konkurs zitiert. Der Entscheid wurde vom Verwaltungsrat einstimmig gefällt.

Die Studios in Zürich und Gland (VD), in welchen CNNMS eingemietet sind, seien von diesem Entscheid nicht betroffen, heisst es in der Medienmitteilung weiter.

red