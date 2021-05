Flexible Reisepläne – Schweizer buchen Ferien doppelt Um auf Nummer sicher zu gehen, buchen viele Schweizer gleichzeitig Ferien am Meer und in den Bergen. Für die einheimischen Anbieter kann das zum Problem werden. Fabienne Riklin , Jon Mettler

Der Schweizer Tourismus hofft auf ein zweites Sommermärchen. Doch kommen die Gäste auch tatsächlich zum Biken ins Engadin? Foto: LMD

Endlich wieder ans Meer! Dank Impfungen und Tests könnte dieser Wunsch im Sommer in Erfüllung gehen. Sicher ist das aber noch nicht. Die Folge: Viele buchen doppelt.

Zum Beispiel so: Priorität A ist Kreta. Priorität B wäre das Tessin und C das Engadin. So kann man als Kunde flexibel reagieren und hat dennoch ein Bett auf sicher. Kommt Griechenland wieder auf die Quarantäneliste, lässt sich die Reise stornieren und es heisst: ab an den Lago di Lugano. Ist aber in der südlichen Schweiz Dauerregen angesagt, kann man es immer noch im Bündner Nationalpark probieren.