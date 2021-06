SIX mit Knick im Mai – Schweizer Börse muss Rückgang im Handel hinnehmen Das Handelsvolumen sank um 16,9 Prozent, am meisten Federn lassen mussten Anleihen in Fremdwährungen. Dagegen boomten die Produkte mit Kryptowährungen.

Das Handelsvolumen an der Schweizer Börse ist eingebrochen. SIX-Hauptsitz in Zürich. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Trotz der neuen Rekorde an den Aktienmärkten hat die Schweizer Börse SIX im Mai einen Knick im Handelsvolumen hinnehmen müssen. Der Handelsumsatz tauchte gegenüber dem Vormonat April um 14,8 Prozent auf 93,5 Milliarden Franken, wie die Schweizer Börse am Dienstagabend auf ihrer Homepage bekannt gab.

Allerdings hatte der Mai einen Handelstag weniger als der April. Das Handelsvolumen mit Aktien (inklusive Fonds + ETPs) sank um 16,9 Prozent auf 75,5 Milliarden Franken. Am meisten Federn lassen mussten Anleihen in Fremdwährungen, die um knapp 44,5 Prozent einbrachen. Die Zahl der Abschlüsse sank indes lediglich insgesamt um 11,5 Prozent auf 4,6 Millionen Transaktionen.

Damit ist seit Jahresbeginn das Handelsvolumen an der Schweizer Börse um ein Drittel gegenüber der gleichen Vorjahresperiode eingebrochen. Gesamthaft wechselten noch Wertpapiere im Volumen von 580,3 Milliarden Franken den Besitzer. Allerdings hatte der Börsencrash im Frühling 2020 wegen der Coronapandemie für aussergewöhnlich grossen Handelsumsatz gesorgt.

Dagegen boomten die Produkte mit Kryptowährungen als Basiswert. Sie erreichten an der Schweizer Börse im Mai einen neuen Handelsrekord 1,2 Milliarden Franken. Das sind 38 Prozent mehr als im Vormonat April.

SDA/oli

