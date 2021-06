Digitale Währung im Aufwind – Schweizer Börse kotiert bereits das hundertste Kryptoprodukt Wer über SIX in die Kursentwicklung von Kryptowährungen investieren will, hat zunehmend die Qual der Wahl.

Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether erkennt die SNB-Direktorin derweil nicht als eigentliches Geld an: Dafür erfüllten sie wesentliche Eigenschaften nicht. Foto: Keystone

Mit der Neukotierungen von vier Bitcoin- und Ethereum-ETP der US-Firma VanEck am Freitag werden nun insgesamt 100 Exchange Traded Products (ETP) und Strukturierte Produkte mit Kryptowährungen als Basiswert an der SIX gehandelt.

Mit dem breiten Angebot an Kryptoprodukten sei die SIX weltweit führend, schrieb die Börse in einer Medienmitteilung vom Freitag. Seit Jahresbeginn wurden an der SIX Produkte auf Basis von Kryptowährungen im Wert von fast 4,6 Milliarden Franken gehandelt – im Vergleich zum gesamten letzten Jahr ist das ein Plus von 310 Prozent.

Von den 100 Kryptoprodukten basieren deren 59 auf den beiden liquidesten Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum. Das Angebot umfasse aber auch acht weitere Kryptowährungen. Beim grössten Teil davon wendeten sich die Anleger zunehmend besicherten ETPs zu, schrieb die SIX.

Die vier neuen ETP des US-Vermögensverwalters VanEck wollen Anlegern eine Beteiligung an der Kursentwicklung von Bitcoin und Ethereum bieten, ohne dass diese die Kryptowährungen selbst halten müssen. Die vier ETPs sind laut den Angaben mit der entsprechenden Kryptowährung zu 100 Prozent hinterlegt. VanEck ist seit 2015 an der Börse SIX aktiv.

SNB-Direktorin Maechler gegen breit verfügbares Digitalgeld

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) will weiterhin kein breit verfügbares Zentralbanken-Digitalgeld. Es sei die weitaus bessere Alternative, wenn die Nationalbank innerhalb des bestehenden Zahlungssystems Sofortzahlungen ermögliche, sagte SNB-Direktoriumsmitglied Andréa Maechler an einem Bankenanlass.

Die Möglichkeit sofortiger Zahlungen werde heute von den Konsumenten erwartet, sagte Maechler in ihrem Referat am letzten Dienstag am «Branchentalk Banken» in Zürich. «Das hat sich während der Corona-Pandemie noch beschleunigt.» Tatsächlich dauert die Abwicklung einer Zahlung über SIC (Swiss Interbank Clearing) derzeit aber noch zwei Tage – «das gilt auch für Twint, auch wenn sie das nicht merken.»

Kein Konflikt mit Banken

Eine Möglichkeit wäre es, solche Sofortzahlungen über eine breit verfügbare Zentralbanken-Digitalwährung zu ermöglichen, wie Maechler einräumte. Die SNB halte es aber für die viel bessere Alternative, das bereits bestehende und auch krisenerprobte Zahlungssystem für Sofortzahlungen bereit zu machen. Die SNB wolle dies «in Sekunden» ermöglichen.

Andrea Maechler, Mitglied des Direktoriums der Schweizerischen Nationalbank. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Gegen eine solche «Retail-CBDC» (Central Bank Digital Currency) spreche weiterhin vor allem, dass die Nationalbank nicht in die Domäne der Banken eindringen wolle. So könnte die Gefahr bestehen, dass die Menschen in Krisenzeiten ihre Gelder aus den Geschäftsbanken abziehen und ihr Geld in grossem Stil in die sicheren Retail-CBDC umschichten.

Weiterhin untersucht die SNB dagegen eine «Wholesale»-CBDC, die lediglich von Finanzinstituten benutzt werden kann. Wie bekannt hatte die Nationalbank gemeinsam im Rahmen des «Projekts Helvetia» zwei Varianten einer solchen Währung getestet, die den Finanzinstituten neue technische Möglichkeiten wie «Smart Contracts» ermöglicht. «Wir als Zentralbank müssen diese Technologie gut verstehen», sagte Maechler.

Bitcoin ist spekulative Anlage

Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether erkennt die SNB-Direktorin derweil nicht als eigentliches Geld an: Dafür erfüllten sie wesentliche Eigenschaften nicht. Nicht zuletzt die sehr hohen Wertschwankungen der Kryptowährungen sprächen dagegen. «Wir sehen Kryptowährungen als ein spekulatives Anlageinstrument.»

Dass die SNB selbst in Bitcoin investieren würde, käme für Maechler derzeit «nicht in Frage», wie sie auf eine entsprechende Frage sagte. Dies nicht nur deshalb, weil die Kryptowährung Probleme mit der Reputation habe. Für eine Investition der Nationalbank in eine Anlageklasse müsse auch eine hohe Liquidität am Markt vorhanden sein, sagte sie.

