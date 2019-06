Schweizer Bauern setzen auf Alpakas statt Kühe

Seit Jahren ist die Anzahl der Bauernbetriebe in der Schweiz rückläufig. Auch im vergangenen Jahr wurden Hunderte Höfe aufgegeben, wie das Bundesamt für Statistik in seiner alljährlichen Strukturerhebung ausweist. Ein Blick in die Statistik zeigt: Die Schweizer Bauern werden in der Nutztierhaltung erfinderisch. 5 Erkenntnisse aus der Erhebung.