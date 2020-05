Leserreaktionen – Schweizer Bauer – wohin geht dein Weg? Meinungen von Leserinnen und Lesern zu aktuellen Themen. Mathias Gottet

Ein Leser kritisiert, wie sich die Schweizer Landwirtschaft entwickelt. Getty Images

Zu «Bundesrat will mehr Schutzzonen für Trinkwasser»

Schweizer Bauer – wohin geht dein Weg?

Die Schweizer Bauern scheinen total auf dem Holzweg zu sein. In immer kürzeren Abständen erscheinen Artikel über ihr Gebaren. Momentan ist der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln wie zum Beispiel des Fungizids Chlorothalonil ein grosses Thema. Die Schweiz rühmte sich einst, das sauberste Trinkwasser zu haben. Heute plant die Seeländische Wasserversorgung, teure Filteranlagen zu bauen, um das Gift aus dem Trinkwasser zu holen. Vor ein paar Jahren war der grosszügige Einsatz von Antibiotika in der Tierzucht ein Thema. Heute beklagen sich Spitalärzte, Antibiotika hätten ihre Wirkung verloren. Im Weiteren könnte ich von überdüngten Seen schreiben oder von Viehmärkten, auf denen Kühe mit zugeklebten Zitzen aufgeführt werden. Schweizer Bauer – wohin geht dein Weg?

Hans Hofer, Zollikofen

«Niemand denkt an die kommenden

Generationen, egozentrischer geht es kaum.» Michael Geissbühler, Herrenschwanden

Zu «Das müssen Sie über das grösste Hilfspaket der Geschichte wissen»

Niemand denkt an die kommenden Generationen

Weil ich als Alter zu Hause bleiben musste, meine vielen Ferienpläne nicht realisieren konnte und am Ende des Jahres mehr Vermögenssteuern bezahlen muss, weil ich das Geld nicht ausgeben konnte, verlange ich eine deutliche Steuerreduktion. Von ähnlich abstrusen Forderungen nach finanzieller Unterstützung hören wir von fast allen, die wegen der vom Bund verordneten Massnahmen am Abgrund stehen. Niemand denkt an die kommenden Generationen, egozentrischer geht es kaum.

Michael Geissbühler, Herrenschwanden

Zu «Wenn Futter und Geld knapp werden»

Arbeiten statt leiten

Im Artikel hat mich gestört, dass der Leiter des Tierparks, Herr Marcel Plattner, mit keinem Wort den Tierpark-Betreuer, Beat Loosli, erwähnt. Jeden Morgen pünktlich um 6.55 Uhr, sieben Tage die Woche, fängt er mit der Fütterung der Hirsche an. Er schreitet – jetzt im Frühjahr – die Gehege ab und kontrolliert, ob über Nacht Hirschkitze das Licht der Welt erblickt haben. Diese müssen schon am ersten Tag mit einer Ohrmarke versehen werden. Er hält die Häuschen und Gehege sauber. Er arbeitet, leitet nicht. Wir danken ihm für die Arbeit.

Hans Gfeller, Langenthal

Zu «100 Anzeigen, ein Clown und ein Bund Rosen»

Demo gegen Corona-Massnahmen ist respektlos

Was möchten die Demonstranten auf dem Bundesplatz bezwecken? Haben sie die schrecklichen Bilder von den italienischen Spitälern schon vergessen? Sicher ist: Sie haben keine an Covid-19 erkrankten Angehörigen. Wenn es nur eine Person unter den Demonstranten hat, die erkrankt ist, aber noch keine Symptome hat, dann werden die Fallzahlen wieder steigen. Eine Demonstration gegen die Corona-Massnahmen ist respektlos.

Christine Stucki, Zweisimmen

Zur Corona-Pandemie

Eine japanische Begrüssung gegen die Sturheit

Wäre nicht auch die anmutige japanische Begrüssung ein probables Mittel in der Corona-Zeit? Auch gut gegen Sturheit und Engstirnigkeit.

Diego Nardon, Fraubrunnen