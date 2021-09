ÖV startet Corona-Offensive - SBB testen Prepaid-Abo, Homeoffice-GA und Preisdeckel

Die ÖV-Branche hat in der Pandemie gelitten und will die Kundschaft zurückzuholen – etwa mit einem Prepaid-Abo oder einem GA, das nur an bestimmten Tagen gültig ist.

Mit einem «Homeoffice-GA» und anderen flexiblen Angeboten solle sich der ÖV auf die Nach-Corona-Welt vorbereiten, forderte Preisüberwacher Stefan Meierhans vor einem Jahr.

Jetzt reagiert die Branche. An einer Medienkonferenz präsentierten Transportunternehmen, Tarifverbünde und deren Organisation Alliance Swiss Pass allerdings kein neues flächendeckendes Angebot, sondern eine ganze Reihe von geplanten und teils schon laufenden Tests mit diversen Modelle, welche die Auslastung von Zug, Bahn und Tram wieder verbessern sollen. Die meisten Tests sind regional begrenzt, einige haben schon begonnen, andere sind bereit abgeschlossen.

National getestet wird nur das Modell des «ÖV-Guthabens», das in einem Markttest vom vergangenen Herbst besonders gut angekommen ist: Der Kunde erwirbt vorgängig ein Guthaben zu einem günstigeren Preis und kann dafür ein Jahr lang Billette und Tageskarten beziehen.

Ab Anfang Dezember können 1200 ausgewählte Personen wählen zwischen einem ÖV-Guthaben von 3000 Franken, das sie 2000 Franken kostet, oder einem Guthaben von 1000 Franken zum Preis von 800 Franken. Damit soll die Lücke zwischen Generalabonnement (GA) und Halbtax-Abo gefüllt werden, erklärte ein Verantwortlicher der SBB. Auf den gleichen Zeitpunkt startet der Tarifverbund Zug einen Test mit dem gleichen Modell, wobei ein Guthaben von 500 Franken für 400 Franken erhältlich ist.

Diverse Regionen testen das sogenannte Preis-Capping beziehungsweise einen Preisdeckel. Die Fahrtkosten für eine bestimmte Zeitdauer oder Anzahl Fahrten werden dabei bei einem bestimmten Betrag gedeckelt. Ist der Deckel erreicht, sind sämtliche weiteren Fahrten gratis.

Bereits seit 1. September läuft im Tarifverbund A-Welle im Aargau ein Capping-Versuch auf Monatsbasis. Der Preis setzt sich zusammen aus dem regulären Preis für ein Monatsabo der entsprechenden Zonen plus einem Zuschlag von 10 Prozent. So soll sichergestellt werden, dass jene, die das Abo weiterhin im Voraus bezahlen, garantiert günstiger reisen.

Ein weiterer Test läuft ab Herbst im Urner Talboden. Wer hier Bahn oder Bus fährt, bezahlt pro Tag nie mehr als 5 Franken mit Halbtax oder 7.50 Franken ohne Halbtax.

Bereits abgeschlossen ist ein Versuch in Lausanne. Wer per SMS Tickets zum Vollpreis für die Zonen des Perimeters «Grand Lausanne» plus optional maximal eine zusätzliche, angrenzende Zone kaufte, fuhr ab dem 21. Kauf des Monats gratis.

Flexibles GA im Test

Der Forderung des Preisüberwachers am nächsten kommt das Flexi-Abo, das bereits seit Mitte August im Waadtländer Tarifverbund Mobilis probehalber eingeführt wurde und ab Dezember auch im Freiburger Tarifverbund Frimobil angeboten wird. Es handelt sich um eine Art GA, das aber nicht immer gültig ist, sondern nur an zwei oder drei frei wählbaren Tagen pro Woche. Ideal also für Menschen, die Pendeln und Homeoffice kombinieren. Das Flexi-Abo enthält 104 beziehungsweise 156 Nutzungstage. Die Kundinnen und Kunden können den Reisetag bis zum selben Tag über das Kundenkonto bei Swisspass.ch aktivieren und bis 23.59 Uhr am Vortag ändern oder stornieren.