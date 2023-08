Schweizer Armee lädt zum Volksfest – Alle wollen auf den Leo-Panzer An der Armeeshow auf dem Waffenplatz Kloten-Bülach werden schon die Kleinsten fürs Militär begeistert. Ein Besuch auf dem Familienparcours, wo gerobbt, gefunkt und geschossen wird. Chris Winteler

Kriegsbemalung im Gesicht: Gian will Scharfschütze werden und unsichtbar sein. Foto: Michele Limina

Gian, bald zehn Jahre alt, weiss genau, was er einmal werden will: Scharfschütze bei der Armee. Der beste Sniper der Schweiz. Er habe schon an der Chilbi geschossen «und immer getroffen». Schon seit Wochen habe er sich auf diesen Tag gefreut, er habe sich extra ganz in Militärgrün gekleidet, sagt die Mutter. Gerade lässt sich Gian von einem Soldaten das Gesicht mit Tarnfarben schminken. Sich unsichtbar machen und sich verstecken, aber auch aufspüren und anpirschen, nichts mache er lieber. Gern würde Gian auch in einem Bunker wohnen.