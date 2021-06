Architektenporträt – Schweizer Architektur für die Welt Spital und Synagoge: Zwei Gebäude von Manuel Herz, die Funktionalität, Nachhaltigkeit und Schönheit in grandioser Weise verbinden. Christoph Heim

Wendeltreppe im Frauen- und Kinderspital von Tambacounda. Architektur Manuel Herz. Foto: Iwan Baan

Beim Betreten des Architekturbüros stolpern wir beinahe über einen Metallgegenstand, der uns auf den ersten Blick an eine Tierfalle gemahnt. Bei näherer Betrachtung erweist sich das hufeneisenförmige Ding aber als Hohlform für die Herstellung von Zementsteinen. Manuel Herz, einer der interessantesten und originellsten Architekten der Schweiz, eilt uns in seinem Atelier entgegen und begrüsst uns. Wir sind in einem Altstadthaus, das in den frühen Neunzigerjahren von Herzog & de Meuron umgebaut wurde.

Er erklärt, dass mit dieser einen U-förmigen Gussform Tausende von rötlichen Zementsteinen produziert worden seien. Sie wurden für den Bau eines zweigeschossigen Krankenhauses verwendet, das er in Tambacounda erstellte, einer Stadt im Senegal, die 500 Kilometer östlich der Hafenstadt Dakar liegt. In monatelanger Arbeit wurde die dickflüssige Steinmasse auf ortsübliche Weise in Form gebracht. Das Resultat ist ein Stein, der Stabilität und Durchlässigkeit in sich vereint und architektonische Innovation mit lokalem Bauhandwerk in idealer Weise vereinigt.