Wandel der Arbeitswelt – Schweizer Angestellte wollen auch nach der Pandemie nicht auf Homeoffice verzichten Zu Hause zu arbeiten entspricht dem Wunsch von 91 Prozent, bei denen das möglich ist. Doch auch ein fixer Arbeitsplatz im Büro wird gewünscht. Peter Burkhardt

Insbesondere Jüngere wollen auch künftig vermehrt zu Hause arbeiten.

Höchstwahrscheinlich schon diesen Mittwoch wird der Bundesrat die Homeoffice-Pflicht lockern – oder unter dem Druck der Kantone sogar ganz aufheben.

Kehren also bald 100 Prozent der Angestellten wieder in ihr Büro zurück? Nein, besagt eine noch unveröffentlichte repräsentative Umfrage der Steiner AG, einer der grössten Immobilienentwicklerinnen der Schweiz. In ihrem Auftrag hat das Marktforschungsinstitut Marketagent vom 7. bis zum 13. April gut 1000 Berufstätige aus der Deutsch- und der Westschweiz befragt, wo sie nach der Pandemie arbeiten wollen.