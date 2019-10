Volk will noch keinen grünen Bundesrat

Sie war das Aushängeschild der Klimastreiks, die junge Aktivistin Greta Thunberg aus dem hohen Norden. Die Schwedin hat ganz schön eingeheizt, auch in der Schweiz: Einerseits hat Thunberg viele Leute genervt. So gaben in der Nachwahlumfrage von Tamedia über 50 Prozent an, dass sie sich über die häufige Berichterstattung über die Klimaikone und über sie selber genervt haben. Inbesondere Wählerinnen und Wähler der SVP und der FDP konnten mit der jungen Frau und ihren Aktionen nichts anfangen.