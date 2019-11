Maudet soll «aus Liebe zur FDP» zurücktreten

Der Wahlkampf der letzten Wochen und Monate hat bei der FDP Genf Spuren hinterlassen. Die Partei verlor am Ende einen Nationalratssitz und scheiterte bei ihrem Angriff auf einen der linken Ständeratssitze kläglich. Der freisinnige Hugues Hiltpold verpasste die Wahl in den Ständerat am Sonntag klar. Christian Lüscher, Vizepräsident der FDP Schweiz und bestgewählter Nationalrat in Genf, platzte nun der Kragen. In einem Interview in der Morgensendung des Westschweizer Radios forderte er Staatsrat Pierre Maudet auf, die FDP zu verlassen. Lüscher hat den 41-Jährigen als Hauptschuldigen der freisinnigen Wahlmisere ausgemacht. Maudet musste unter anderem zugeben, wegen einer Reise im November 2015 nach Abu Dhabi gelogen zu haben. Die Staatsanwaltschaft führt ein Strafverfahren wegen Vorteilsannahme gegen den FDP-Staatsrat.