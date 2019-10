Keine Angst vor dem roten Mann

Das Wallis erwartet einen historischen Wahlsonntag. Der Bergkanton wählt mit Marianne Maret (CVP) entweder seine erste Frau in den Ständerat; oder Maret scheitert, und die CVP verliert das erste Mal seit über 150 Jahren einen ihrer Ständeratssitze an eine andere Partei. Eine Wahlniederlage der CVP ist nicht auszuschliessen. Sie wäre eine Sensation, weil der Sitz wohl an den Unterwalliser Mathias Reynard ginge. Der 32-jährige SP-Nationalrat und Gewerkschafter politisiert in Bern prononciert links. Er kämpft für faire Löhne, Geschlechtergleichheit und einen verbesserten Schutz für Homosexuelle – keine Themen, die im Wallis en vogue sind. Sie gelten aber auch nicht mehr als des Teufels. Auch im Wallis wachsen die Städte. Der Talboden wird urban.