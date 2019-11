Historische Umwälzung im Stöckli

Parteipolitisch ist die SP die grosse Verliererin. Ihre Deputation schrumpft um 3 auf 9 Sitze, trotz dem Wahlcoup von Marina Carobbio im Tessin. Den Sitz von Pascale Bruderer (AG) verliert sie an die SVP, 3 weitere Sitze in Neuenburg, der Waadt und Baselland wechseln zur grünen Konkurrenz.

Total halten die Grünen neu 5 Sitze. Dass sie auch in Majorzwahlen derart erfolgreich sein würden, konnte man noch weniger erwarten als ihren Erdrutschsieg im Nationalrat. Zusammen kommen SP und Grüne neu auf 14 Sitze – so stark war die vereinigte Linke in der kleinen Kammer noch nie.

Auch die SVP legt zu

Ausser den Grünen kann nur die SVP ihre Vertretung ausbauen – um einen Sitz auf neu 6. Die Volkspartei schafft das, obwohl sie an diesem Sonntag einen ihrer 2 Sitze in Schwyz an die CVP abtreten muss – und trotz der Abwahl von Werner Hösli in Glarus. Dank Sitzgewinnen im Aargau (Hansjörg Knecht), in Bern (Werner Salzmann) und im Tessin (Marco Chiesa) kann die SVP ihre Sitzverluste überkompensieren.

Stärkste Kraft im Stöckli bleibt aber die CVP mit 13 Sitzen: Den zwei Abwahlen im Tessin und in Freiburg steht der Sitzgewinn in Schwyz gegenüber. Die FDP behält 12 Sitze und bleibt klar zweitstärkste Kraft.

CVP an den Schalthebeln

Ziemlich anders ist die Rangliste der Fraktionen, welche die Ständeräte und Nationalräte umfassen (siehe Grafik). Die SVP bleibt klar die Nummer 1, gefolgt von der SP und der Mittefraktion aus CVP, EVP und BDP. Die FDP bildet nur noch die viertstärkste Fraktion, gefolgt von den Grünen mit 35 Sitzen.

Die einflussreichste Kraft ist darum die neu formierte Mittefraktion. Ohne sie kann weder die Rechte noch die ­Linke eine Mehrheit bilden – in beiden Kammern. Diese Macht wird die Mitte in den Sachgeschäften ausspielen können, aber auch bei der Bundesratswahl.

Für Maya Graf, die an diesem Sonntag zur Symbolfigur der historischen Frauen- und Grünwahl geworden ist, ist klar, dass die Grünen einen Sitz im Bundesrat zugut haben. Im Regierungsgebäude von Liestal meint sie nach ihrem Wahlsieg keck: «Die FDP kann sich ja entscheiden, welchen Sitz sie abgeben will.»