Historische Frauenwahl – gleich im Doppel

Eine der beiden jungen Siegerinnen: Johanna Gapany (FDP). Foto: Keystone

Kurz nach 21 Uhr ging es dann rasch. Johanna Gapany gewann die Wahl mit 31122 Stimmen vor Beat Vonlanthen mit 30964 Stimmen. Damit hatte die 31-Jährige 158 Stimmen mehr erhalten als der 62-jährige Politdoyen. SP-Präsident Christian Levrat schwang mit 38337 Stimmen obenaus.

Die zweite Siegerin: Lisa Mazzone (Grüne). Foto: Keystone

Gapany ist die erste Freiburger Ständerätin und die jüngste je ins Stöckli gewählte Frau. Die Ökonomin, Kantons- und Gemeinderätin aus Bulle provozierte mit einem couragierten Wahlkampf die Abwahl des CVP-Ständerats und ehemaligen Staatsrats Beat Vonlanthen. Sie versprach nichts weniger als eine «neue Art des Politisierens». Sie wolle für künftige Generationen arbeiten und stets darauf achten, dass sich Resultate direkt auf die Gesellschaft auswirkten.

Ohne einen Namen zu nennen, bezichtigte sie den 62-jährigen Vonlanthen an Wahlkampfpodien, ausschliesslich eigene Interessen zu verfolgen, von Lobbyisten gesteuert zu sein und Lösungsvorschlägen zu widersprechen. An einem Podiumsgespräch klagte Gapany: «Ich habe während des Wahlkampfs konkrete Vorschläge gemacht, und man hat mir einfach nur die ganze Zeit widersprochen.»

Vonlanthen hatte einen schweren Stand. Nebst politischen Gegnern warfen auch Journalisten an Wahlkampfpodien die Frage auf, ob er nicht in zu vielen Verwaltungsräten sitze und zu sehr für sein Netzwerk arbeite. Der 62-Jährige wehrte sich, dass ein Staatsrat eben genau über solche Netzwerke in Wirtschaft und Gesellschaft verfügen müsse, um seine Arbeit zu erfüllen. Die Wähler sahen das offenbar anders.