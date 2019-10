Erdgasbezüger dürfen auf tiefere Preise hoffen

Volle Öffnung als Ziel?

Der Start der Vernehmlassung, so geht aus dem Dokument des BFE weiter hervor, war ursprünglich im September geplant. Weshalb er sich verzögert, ist unklar. Möglicherweise muss das Bundesamt für Energie die Vorlage überarbeiten und die volle Marktöffnung vorbereiten. Der Bundesrat würde damit gleich wie beim Strommarkt verfahren. Auch hier strebt er, wie er unlängst bekannt gegeben hat, die totale Liberalisierung an – wenn auch in gemächlichem Tempo.

Die Gaswirtschaft dagegen befürwortet nur eine Teilöffnung – aus klimapolitischen Gründen. Heute sei der Anteil erneuerbarer Gase in der Schweiz mit bis zu 20 Prozent im Standardmix deutlich höher als in der EU, wo der Markt geöffnet sei, argumentiert VSG-Sprecher Hegglin. Das Ziel, die Gasversorgung immer stärker erneuerbar zu gestalten, lasse sich deshalb nur erreichen, wenn der Bund den Markt nicht gänzlich öffne. Für die 400000 Erdgaskunden indes wäre eine Komplettliberalisierung wohl eine gute Nachricht.

So hat 2015 eine Studie im Auftrag des BFE als «wichtigsten Effekt» «Einsparungen aufseiten der Gaskunden» genannt, weil der Wettbewerb spielen und die Gaspreise als Folge davon sinkenwürden. In diese Richtung äussert sich auch der Energiekonzern Axpo, der nebst dem Dienstleistungsunternehmen Enerprice als einziger Drittanbieter sicherstellt, dass die wenigen marktberechtigten Unternehmen Zugang zum europäischen Gasmarkt haben: «Am wichtigsten wäre eine vollständige Marktöffnung für Industrie und Gewerbe, weil diese so Zugang zu europäisch kompetitiven Preisen erhalten.»