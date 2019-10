Die Rhetorik verräts: Operation «Rette den Sitz!» hat begonnen

Haben die Grünen Anspruch auf einen Sitz im Bundesrat? Nach dem grössten Wahlerfolg in der Geschichte der Linkspartei prägt diese Frage zunehmend die politische Debatte. Am 11. Dezember entscheidet die Bundesversammlung über die Zusammensetzung der Landesregierung. In den kommenden Wochen wird sich zeigen, ob die 60 Jahre alte Regel zur Verteilung der Bundesratssitze weiter Bestand hat.