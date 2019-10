Der Klimagipfel kommt zustande

Reto Knutti erwartet Terminvorschläge. Der Klimaforscher hat sich am Montag auf Twitter von der Idee eines Klimagipfels angetan gezeigt. Grünen-Präsidentin Regula Rytz hatte am Sonntag in der «Elefantenrunde» des Schweizer Fernsehens die Spitzen der anderen Parteien aufgefordert, sich mit Wissenschaftlern an einen Tisch zu setzen. Dabei erhoffen sich die Grünen eine Antwort auf die ihrer Ansicht nach drängende Frage: Wie schnell kann die Politik auf welchem Gebiet welche Massnahmen umsetzen, die überdies in der Bevölkerung akzeptiert sind?