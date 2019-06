Zehntausende Franken für den Kampf von Spiess-Hegglin

Organisiert wurde die Aktion von Fairmedia, einem Basler Verein für faire Medienberichterstattung. Normalerweise bietet Fairmedia Rechtsberatung, Mediation und Hilfe beim Verfassen von Presseratseingaben oder Richtigstellungen. Spendenaufrufe gehörten nicht zur Tätigkeit des Vereins, sagt Geschäftsführerin Jessica King. Doch diesmal habe man eine Sammelaktion für nötig erachtet. «Der Fall Spiess-Hegglin ist ein besonders krasser Fall von unfairer Medienberichterstattung», sagt Jessica King. Und die Fragen, die es im Prozess zu beantworten gelte, seien von weitreichender Bedeutung: Kann eine Zeitung zur Entschuldigung verpflichtet werden? Unter welchen Umständen müsste sie den Gewinn herausgeben, und wie würde dieser berechnet? «Fairmedia fände es medienpolitisch wichtig, diesbezüglich rechtskräftige Urteile zu haben», sagt Jessica King.

Zuger Obergericht entscheidet als Nächstes

Noch ist im Fall Spiess-Hegglin nicht einmal rechtskräftig entschieden, ob der «Blick» die Persönlichkeitsrechte der ehemaligen Zuger Politikerin Jolanda Spiess-Hegglin überhaupt widerrechtlich verletzt hat, als die Zeitung an Heiligabend 2014 in voller Preisgabe der Identität über intime Vorkommnisse an einer Landammann-Feier berichtete. Das war der Startschuss für eine beispiellose Artikelserie, die über Jahre andauerte.

Dem «Blick» sei es nicht gelungen, diese Verletzung der Persönlichkeitsrechte gebührend zu rechtfertigen, urteilte das Zuger Kantonsgericht Mitte Juni. Bald wird sich auch das Obergericht damit befassen. Sowohl die Klägerin wie auch Ringier ziehen das Urteil weiter. Für die «Blick»-Herausgeberin Ringier geht es um viel: Um die Frage, ob Journalisten künftig bei der Berichterstattung eingeschränkt wären und ob ein Medium in solchen Fällen den errechneten Gewinn herausgeben muss. Jolanda Spiess-Hegglin, die in den Hauptpunkten erstinstanzlich gewonnen hat, will, dass sich der «Blick» öffentlich bei ihr entschuldigen muss.

«Crowdlending» – das Geld wird zurückerstattet

Das alles, der Weiterzug der Persönlichkeitsklage und die spätere Gewinnklage, werden Spiess-Hegglin mindestens 70'000 Franken kosten, wie Fairmedia errechnet hat. Die Hälfte davon sind Gerichtsgebühren, welche die Klägerin bevorschussen muss, die andere Hälfte sind Anwaltskosten. Sollte Jolanda Spiess-Hegglin recht bekommen und das Geld zurückerhalten, werde es den Spendern erstattet, sagt Jessica King. Es handle sich nicht um Crowdfunding, sondern um eine Crowdlending-Kampagne. Wenn die Spender auf die Rückzahlung des Geldes verzichten, komme es in einen Fonds für weitere Betroffene.

Nachdem das Geld in vier Tagen zusammengekommen ist, belässt Fairmedia den Spendenaufruf noch bis Ende Juni online. Es wird also voraussichtlich deutlich mehr Geld zusammenkommen, als Jolanda Spiess-Hegglin für den Prozess braucht. Auch bei einem Überschuss gelte: Es wird zurückerstattet, nachdem die Prozesskosten beglichen sind.