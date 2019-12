Wie es jetzt im Klimapoker weitergeht

Worüber hat der Ständerat gestern entschieden?

Der Ständerat musste die Frage beantworten, ob die Schweiz ihre Klimaziele in jedem Fall weiterverfolgen kann – also auch dann, wenn das neue CO 2 -Gesetz für die Zeit bis 2030 verspätet in Kraft treten sollte, das heisst: erst nach dem 1. Januar 2021. Doch der Rat sprach sich mit 28 zu 13 Stimmen dagegen aus, die heute geltenden Klimainstrumente so zu verlängern und teilweise so zu verstärken, dass die Schweiz den eingeschlagenen Weg fortsetzen kann. Er speckte die Vorlage auf jenen Punkt ab, um den es ursprünglich ging: Steuererleichterungen für Treibstoffe, die seit Juli 2008 gewährt werden. Auf Erdgas, Flüssiggas und biogenen Treibstoffen sollen nach dem Willen des Ständerats weiterhin Steuererleichterungen gewährt werden – und zwar bis Ende 2023, und nicht nur bis Ende 2021, wie dies der Nationalrat möchte. Damit geht die Vorlage mit dieser Differenz zurück an den Nationalrat.

Warum macht sich der Wahlsieg der ökologischen Kräfte nicht bemerkbar?

Zwar ist die vereinigte Linke im Ständerat so stark wie noch nie; SP und Grüne kommen auf 14 Sitze. Für Mehrheiten reicht das in der 46-köpfigen Kammer aber bei weitem nicht. Die Fraktionen von SVP und FDP halten 19 Sitze, die CVP 13. Rot-Grün ist es nicht gelungen, die CVP für sich zu gewinnen. Das heisst aber nicht, dass sich der Ständerat gänzlich um den Klimaschutz foutiert. Die bürgerlichen Vertreter störten sich vor allem daran, dass die Räte mitten in der Beratung des neuen CO 2 -Gesetzes für die Zeit bis 2030 stecken und die Übergangslösung gewisse Elemente davon schon vorweggenommen hätte, etwa die Frage höherer Preise für Benzin und Diesel.

Wie geht es nun weiter?

Wohl im Frühling wird der Nationalrat über das neue CO 2 -Gesetz debattieren, die vorberatende Kommission berät derzeit die Vorlage. Auf dem Tisch liegt ein umfangreiches Klimaschutzpaket, das der Ständerat in der Herbstsession kurz vor den eidgenössischen Wahlen geschnürt hat und folgende Eckwert enthält: Die Schweiz verpflichtet sich, ihre Treibhausgasemissionen bis 2030 gegenüber dem Stand von 1990 um 50 Prozent zu senken. Mindestens 30 Prozentpunkte davon mit Massnahmen im Inland, den Rest mit Klimaschutzprojekten im Ausland. Benzin und Diesel sollen bis 2024 um maximal 10 Rappen pro Liter steigen können, und ab 2025 um 12 Rappen.

Was ist sonst noch geplant?