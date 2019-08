Weshalb Graubünden den Schweizer Pass verschenken darf

«Ein unmögliches Geschenk», titelten die CH-Media-Zeitungen vergangene Woche, als bekannt wurde, dass Bundespräsident Ueli Maurer WEF-Gründer Klaus Schwab mit einer Einbürgerung ehren will. Es gebe in der Schweiz keine rechtliche Grundlage dafür, sagte Migrationsrechts-Professor Alberto Achermann von der Universität Bern, der nicht zu erreichen war. Heute hat sich im Bündner Grossrat gezeigt: Das stimmt so nicht.