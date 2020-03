Werden jetzt Güter knapp? Antworten auf die drängendsten Fragen Berichte über Hamsterkäufe und blockierte Transporte verunsichern. Wir beantworten die drängendsten Fragen. Jacqueline Büchi

Der Bund empfiehlt das Anlegen eines Notvorrats – unabhängig vom Ausbruch des Coronavirus. Foto: Urs Jaudas

Die Schulen bleiben zu, Veranstaltungen mit über hundert Teilnehmern sind untersagt: Es sind weitreichende Massnahmen, die der Bundesrat am Freitag gegen die Ausbreitung des Coronavirus präsentiert hat. Nicht ohne Folgen: Verunsicherte Bürger räumten in manchen Supermarkt-Filialen die Regale fast vollständig leer, wie Bilder in den sozialen Medien zeigten.