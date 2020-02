«Wer das meint, hat die Schweiz nicht begriffen»

«Die CVP hat den bilateralen Weg immer unterstützt und sich für gute Beziehungen zu unseren Nachbarn eingesetzt», sagte Pfister vor den Delegierten. Der Grundsatz eines Rahmenabkommens mit der EU werde unterstützt. Wie in alle Verhandlungen habe die Schweiz das Recht gehört zu werden und ihre roten Linien zu ziehen.

«Es macht allerdings keinen Sinn, wenn wir uns selbst unter Druck setzen», so Pfister. Wer meine, in der direkten Demokratie sei es sinnvoll, Ultimaten zu stellen, habe die Schweiz nicht begriffen. Es müsse das Ziel sein, die «Kündigungsinitiative» der SVP klar und deutlich abzulehnen. «Denn sonst ist der bilaterale Wege zu Ende», sagte der CVP-Parteipräsident. Dann müsse der Bundesrat entscheiden, was er dem Parlament und dem Volk vorlegen wolle.

Pfister blickte nochmals auf die eidgenössischen Wahlen vom vergangenen Herbst zurück: «Die Wahlen 2019 zeigten nochmals eindrücklich, dass keine Partei davor gefeit ist, auch vermeintliche sichere Sitze wirklich auf sicher zu haben», sagte er zu den beiden Sitzverlusten der CVP bei zweiten Wahlgängen im Ständerat.

Trend umkehren

2020 werde ein Jahr der inneren Reformen. Diese Reformen seien nötig, wenn die CVP als Partei zulegen wolle. «Wir müssen den Trend umkehren», sagte Pfister. Die CVP dürfe nicht länger ständig auf der Verliererseite sein. Die vier grössten Kantone Zürich, Bern, Waadt und Aargau stellten mit 94 Sitzen fast die Hälfte des Nationalrats. In diesen Kantonen halte die CVP gerade einmal drei Nationalratssitze.

Die CVP habe die Wahlen nicht gewonnen, sondern nur nicht so stark verloren wie die anderen Bundesratsparteien SP, FDP und SVP. «2019 sind wir stabil geblieben, 2023 müssen wir zulegen», sagte er. Pfister will die CVP auch in die eidgenössischen Wahlen von 2023 führen. Er werde sich im Juni zur Wiederwahl stellen.