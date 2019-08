Weniger Macht den Kassen

Neue, nicht zugelassene Medikamente und Therapien werden immer öfter zur letzten Hoffnung für Krebspatienten. Jüngstes Beispiel ist die personalisierte Zelltherapie Kymriah, für die Novartis 370'000Franken verlangt.

So vielversprechend die Behandlungserfolge sind, so sehr überfordern die Innovationen unser Gesundheitssystem zunehmend. Weil die Therapien so viel kosten, müssen die Krankenkassen jeden Einzelfall prüfen und entscheiden nicht immer zugunsten der Patienten. Die Onkologen müssen sich mit Bürokratie und Gesuchenan die Kassen herumschlagen, selbst wenn es mit der Therapie eilt. Der Krebsspezialist Thomas Cerny hält das Vergütungssystem bei nicht kassenpflichtigen Therapien für willkürlich. Die Behandlung eines Patienten dürfe nicht von der Kasse abhängen.