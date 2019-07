Was selbst EU-Experten verwirrt

Diese polarisierende Unbestimmtheit hat einen Grund: Bei dem Abkommen geht es weniger um Inhalte als um Prozeduren. Es regelt zwar Anpassungsverfahren, Streitbeilegungs­verfahren, das zukünftige Verfahren beim Ersatz des alten Freihandelsabkommens. Aber das materielle Recht kommt nur beschränkt vor, in zwei Protokollen zur Arbeitsmarktkontrolle und zum Verkehr.

Verfahrensfragen sind im Rahmen­abkommen klar definiert. Welche inhaltlichen Auswirkungen jedoch aus späteren Anpassungen ans EU-Recht folgen, ist Interpretationssache. So kommt es zu regelrechten Gutachterkriegen unter Experten. Darum versuche ich hier, objektiv aufzuzeigen, was einerseits im Abkommenstext unumstösslich gesichert und – nach Meinung der EU – unverhandelbar ist und was anderseits reine Interpretation darstellt. Basis ist der 35-seitige Text.

Die Arbeitsmarktpolitik der Schweiz würde in vielen Bereichen in die Europäische Union ausgelagert.Source

Der erste Eckpunkt betrifft die Reichweite der Regeln und Abkommen,die von der Schweiz dynamisch anzupassen sind: Es geht vor allem um die Personenfreizügigkeit, zu der nach Auffassung der EU auch die flankierenden Lohnschutzmassnahmen der Schweiz, die EU-Entsenderichtlinie und die Unionsbürgerrichtlinie inte­gral gehören. Bei diesem Thema hatte der Bundesrat in seinem Verhandlungsmandat eine rote Linie gezogen. Die Unionsbürgerrichtlinie regelt den erleichterten Zugang von Migrantinnen und Migranten zum Sozialsystem.

Zudem werden im Rahmenvertragdie Abkommen zum Landverkehr auf Strasse und Schiene, zum Luftverkehr, zur Anpassung von internationalen Produktnormen und zum Agrarhandel eingeschlossen. Aber auch alle künftigen Abkommen werden vorauseilend dem Rahmenabkommen und seinem Sanktionsmechanismus unterstellt.

Der zweite unumstössliche Verfahrenseckpunkt betrifft die Frage, wie verbindlich das EU-Recht in der Schweiz durchgesetzt werden wird. Wenn sich die Schweiz in den er­wähnten Bereichen nicht vollständig ans EU-Recht anpasst, wird zunächst ein gemeinsamer Ausschuss ange­rufen und danach ein paritätisches Schiedsgericht eingesetzt. Wenn es aber um eine Auslegung oder Anwendung des EU-Rechts geht (was meist der Fall sein wird), ruft dieses Schiedsgericht den Europäischen Gerichtshof an, der dann definitiv urteilt, was gilt.