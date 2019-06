Was Abschleppfirmen untersagt ist

Doch als sie zum Auto zurückkehrte, war dieses verschwunden – abgeschleppt von einer Firma, die das Beseitigen von falsch parkierten Fahrzeugen zum lukrativen Geschäftsmodell erkoren hat. Mithilfe der Polizei fand sie die entsprechende Firma, wo ihr eine Abschleppgebühr von 545 Franken präsentiert wurde.

555 Franken fürs Abhängen

Zahle sie nicht sofort bar oder per Kreditkarte, werde ihr das Fahrzeug nicht ausgehändigt. Dass sie auch per Rechnung bezahlen könnte, wurde ihr nicht mitgeteilt. Unter dem Druck, das geliehene «Mobility»-Auto nicht rechtzeitig zurückbringen zu können, beglich sie die ihrer Ansicht nach viel zu hohe Rechnung vor Ort.

Nicht viel besser erging es einem Geschäftsmann in Dietlikon. Sein Fahrzeug stand zwar noch da, war aber bereits an den Abschleppwagen angehängt. 555 Franken zahlte er per Kreditkarte, um sofort wieder im Besitz seines Autos zu sein, auf das er angewiesen war.

Herausgabeverweigerung ist Nötigung

Am Montag hat das Bezirksgericht Zürich einen 36-jährigen Spanier und einen 32-jährigen Portugiesen wegen Nötigung zu bedingten Geldstrafen verurteilt. Sie seien sich bewusst gewesen, dass die Frau in Zürich und der Mann in Dietlikon unter Druck waren und deshalb die Abschleppgebühren sofort bezahlen würden. Deshalb sei ihnen auch nicht angeboten worden, die Gebühren per Rechnung zu begleichen.

Die Verteidiger hatten geltend gemacht, ihre Mandanten hätten die Betroffenen auf die Möglichkeit aufmerksam gemacht, die Schuld per Rechnung zu begleichen. Im Übrigen seien auch die rechtlichen Voraussetzungen für eine Verurteilung wegen Nötigung nicht gegeben.