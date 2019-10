Wahlbeteiligung tiefer als 2015

Schwankung zwischen 59,7 und 38,2 Prozent

Den stärksten Rückgang verzeichnete in der französischsprachigen Schweiz der Jura mit 42,6 gegenüber 54,3 Prozent im Jahr 2015. Die Jura-Wähler hatten jedoch am selben Tag im Jahr 2015 auch noch ihre Parlaments- und Regierungsvertreter auf Kantonsebene neu bestimmt. In der Deutschschweiz verbuchte Uri mit 11,2 Prozent den grössten Rückgang und kam auf 45,9 Prozent.

Von Kanton zu Kanton schwankte die Wahlbeteiligung am Sonntag stark: Am höchsten war sie mit 59,7 Prozent traditionell in Schaffhausen, wo Wahlpflicht gilt. Am tiefsten lag der Wert in Genf mit 38,2 Prozent.

Politologen hielten im Vorfeld eine nationale Wahlbeteiligung von 50 Prozent möglich. Dies, weil die Mobilisierung der Umweltschützer und der Frauen die Menschen seit Monaten auf die Strassen brachte.