Unvollständige Wahlcouverts verschickt

In den Kanton St. Gallen und Thurgau sind in den letzten Tagen die Abstimmungscouverts mit den Wahlunterlagen versandt worden. Bei den Staatskanzleien gingen verschiedene Meldungen von fehlenden oder doppelten Wahllisten ein.

Die Stimmberechtigten sollen nun die Vollständigkeit überprüfen. Die Staatskanzlei St. Gallen sei am Dienstagnachmittag darauf hingewiesen worden, dass einzelne Stimmberechtigte in verschiedenen Gemeinden unvollständige Stimmzettel-Sets für die Nationalratswahl erhalten hätten, teilte der Kanton St. Gallen am Donnerstag mit.