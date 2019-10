Fall Maudet wirft Schatten auf Genfer Wahlkampf

Die Lokalzeitung «Tribune de Genève» (TDG) präsentierte eine Umfrage dazu. Die Redaktion zeigte sich vom Ergebnis ein wenig überrumpelt. «Überraschung! Der erste in der Reihe ist Hugues Hiltpold», titelte die TDG diese Woche über die Ergebnisse ihrer Erhebung. Demnach liesse FDP-Mann Hiltpold seine linken Konkurrenten Lisa Mazzone (Grüne) und Carlo Sommaruga (SP) um wenigstens 5 Prozentpunkte hinter sich. Die CVP-Kandidatin liegt als Viertplatzierte relativ deutlich zurück. Hiltpold könnte demnach gelingen, wenigstens einen der frei werdenden Sitze ins bürgerliche Lager zurückzuholen.

Bei einem Blick auf die Umfragemethode der TDG tauchen Zweifel an der Aussagekraft auf. Die Zeitung befragte ihren Kreis von Leserinnen und Lesern, von denen gemäss Angaben der Zeitung die meisten FDP wählen. Zudem beteiligten sich lediglich 313 Personen an der Umfrage. Mit 6 Prozent ist die angegebene Fehlerquote hoch.

Politologe sieht Mobilisierungsproblem

Bislang galt: Die FDP ist in der Gunst der Wähler gesunken. Der Grund sind die Lügen ihres Regierungsrats Pierre Maudet rund um seine Reise nach Abu Dhabi, schwarze Partei- und Wahlkampfkonten und eine laufende Strafuntersuchung wegen Vorteilsannahme gegen Maudet. Das Szenario mit Hiltpold als klarem Favoriten galt bislang als eher unwahrscheinliche Prognose.

Auch Pascal Sciarini, Professor für Politologie an der Universität Genf, sah die Situation bislang anders als von der TDG dargestellt. Er antizipiert eine Demobilisierung der freisinnigen Wähler, obwohl die FDP in den vergangenen Jahren an Wählerstärke gewann. Zwar spiele bei den Ständeratswahlen die Persönlichkeit der Kandidaten eine wichtige Rolle, sagte er. Entscheidend sei aber auch, dass die Parteimitglieder entschlossen hinter den Kandidaten stünden. Genau da könnte es gemäss Sciarini im Fall der FDP und ihres Kandidaten Hiltpold Probleme geben.

Die FDP spaltete sich in den vergangenen Monaten wegen Maudet in ein Pro- und ein Kontra-Lager. Die Spaltung könnte Hiltpold treffen. Dieser kritisierte Maudet nach Bekanntwerden seiner Reise nach Abu Dhabi und forderte ihn, gleich wie das Präsidium und die Parteileitung, zum Rücktritt auf. Gleichzeitig war Hiltpold aber Mitglied des Cercle Fazy-Favon, einer Interessengemeinschaft, die über eine eigene, gut gefüllte Wahlkampfkasse aus Zeiten der radikalen Partei verfügte. Das Problem war: Das Parteipräsidium wusste nichts von diesem Geld.