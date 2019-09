Ständerat will Tabakwerbung verbieten

Vor drei Jahren schickte der Ständerat das Tabakproduktegesetz an den Bundesrat zurück, weil ihm die Verschärfungen zu weit gingen. Nun hat sich die kleine Kammer zumindest für ein Gesetz ausgesprochen, das den minimalen Anforderungen der Tabakkonvention der Weltgesundheitsorganisation (WHO) genügt. Kern ist ein Verbot der Tabakwerbung in Zeitungen, Zeitschriften und im Internet. «Untersagen will der Ständerat auch die Werbung für elektronische Zigaretten sowie die Verkaufsförderung durch die unentgeltliche Abgabe von Tabakprodukten und E-Zigaretten.