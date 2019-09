Ständerat will Einkauf in dritte Säule ermöglichen

Erwerbstätige sollen die sinkenden Pensionskassenrenten mit einer gut dotierten dritten Säule kompensieren. Der Ständerat hat am Donnerstag einer Motion von CVP-Ständerat Erich Ettlin (OW) zugestimmt, wonach in früheren Jahren nicht geleistete Beiträge nachträglich in die Säule 3a einbezahlt werden können. Auch wer in einzelnen Jahren nicht den Maximalbetrag geleistet hat, könnte künftig Geld nachschiessen. Die Nachzahlungen sollen die Erwerbstätigen wie die ordentlichen 3a-Beiträge von den Steuern abziehen können.