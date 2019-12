Tag der Wahrheit für Regula Rytz

Es ist der letzte Nachmittag vor den Bundesratswahlen, und für die grüne Kandidatur sieht es nicht gut aus. Nicht einmal die Grünliberalen wollen Rytz so richtig unterstützen. Zuerst sagt Tiana Moser, Chefin der 16-köpfigen GLP-Fraktion, dass die Zauberformel ausgedient habe und der Sitzanspruch nachvollziehbar sei. Aber: nicht so. «Die Grünen haben sich entschieden, den Sitz der Ökokräfte zu beanspruchen. Das geschah ohne Absprache mit uns. Wir haben das so zur Kenntnis genommen.»

Die Zusammensetzung des Bundesrats sei etwas Komplexes, nicht nur die Parteienstärke allein sei massgebend, sagt Moser. «Ein dritter Sitz für das linke Lager würde den Kräfteverhältnissen nicht entsprechen.» Für Rytz spreche die Stärkung der ökologischen Anliegen, gegen Rytz ihre Positionierung am linken Rand des politischen Spektrums. Für Cassis spreche dessen liberale Werthaltung und seine Tessiner Herkunft, gegen Cassis die Übervertretung der FDP. «Darum werden sich unsere Stimmen aufteilen.» Stimmfreigabe.

«Sie hat das Format»

Deutlich hingegen ist die Botschaft der SP: Nach dem Hearing entscheidet die Fraktion einstimmig bei drei Enthaltungen, Rytz zu unterstützen – und zwar ausschliesslich im fünften Wahlgang. Dann also, wenn es um die Bestätigung von FDP-Bundesrat Ignazio Cassis geht. Das liege an der Kandidatin: «Regula Rytz hat das Format zur Bundesrätin, ganz klar», sagt Fraktionschef Roger Nordmann vor dem Fraktionszimmer. Aber auch an den neuen Mehrheitsverhältnissen: FDP und SVP seien mit vier Sitzen in der Regierung «deutlich übervertreten».

Die SP will Rytz nur anstelle von Cassis auf den Wahlzettel schreiben und FDP-Bundesrätin Karin Keller-Sutter wiederwählen – weil die Grünen ihre Kandidatur explizit gegen den amtierenden Aussenminister richten. Und im Übrigen, führt der Welsche Nordmann in üblichem Stakkato aus, gebe es ja keine verbindliche Regelung, die dem Tessin einen Sitz im Bundesrat zusichere.

Die Wanderung, die die Unmöglichkeit dieser Kandidatur treffend beschreibt, muss noch erfunden werden.

Keine verbindliche Regelung? Die nonchalante Aussage erzürnt Tessiner Parlamentarier zutiefst: CVP-Nationalrat Marco Romano findet sie «schrecklich» und «extrem gefährlich», wie er gegenüber Journalisten sagt. Aus ­Romanos Sicht relativiert Nordmann damit die Bun­des­ver­fassung, die eine angemessene Vertretung der Regionen und Sprachgemeinschaften fordere. In der CVP, traditionell dem Föderalismus und dem Ausgleich verpflichtet, werde Nordmanns Spruch die Position von Cassis stärken, glaubt Romano.