Sommarugas Angst vor dem Fehltritt

Am meisten Substanz hatte wohl Sommarugas «Denkansatz» der sogenannten Hubs. Solche Mobilitätsdrehscheiben sollen ausserhalb der Zentren entstehen, möglichst in Bahnhofsnähe. So könnten Pendler früher aus- oder umsteigen, müssten also keine Umwege zum Beispiel über den Zürcher Hauptbahnhof machen. Dies erlaube, so Sommaruga, einen «reibungslosen Wechsel» auf den öffentlichen Verkehr und führe zu einer «Entspannung» in den Zentren.

«Wo sinnvoll» müssten diese Hubs mit modernen Autoparkings ergänzt werden, führte Sommaruga weiter aus – eine Aussage, die unter Vertretern des öffentlichen Verkehrs Kopfschütteln auslöste. Man müsse doch nicht auf der grünen Wiese Parkhäuser bauen, das ÖV-Netz sei dicht genug, enervierte sich ein Exponent am Rande der Konferenz.

Kommissionsarbeit nicht gefährden

Sommaruga gab letztlich das Bild einer Magistratin ab, die alles daran setzt, nicht anzuecken. Offenbar will sie keinesfalls die Fortschritte gefährden, die sie bei der Arbeit der vorberatenden Umweltkommission des Ständerats zum neuen CO 2 -Gesetz sieht. Die kleine Kammer wird in der anstehenden Herbstsession das Geschäft beraten. Sommaruga hat dem Vernehmen einiges dazu beigetragen, dass das Gremium den Vorschlag des Bundesrats punktuell verschärft hat. Zur Debatte stehen unter anderem eine CO 2 -Abgabe auf Treibstoffe, eine strenge Umsetzung des 95-Gramm-CO 2 -Ziels bei den Neuwagen sowie eine Flugticketabgabe.

Bezeichnend für ihre Vorsicht war Sommarugas Antwort auf die Frage der Moderatorin, welche verkehrspolitische Massnahme sie umsetzen würde, wenn sie einen Tag lang Königin wäre. Es brauche eine gute Zusammenarbeit aller Akteure, die Bevölkerung sei dabei stets einzubeziehen, so Sommaruga. «Ich glaube nicht an Wunderlösungen.»