Sommaruga schickt ein Freundschaftssignal nach Afrika

Mit US-Präsident Donald Trump sprach sie am Weltwirtschaftsforumdemonstrativ über die Klimakrise. Und jetzt setzt Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga (SP) das nächste politische Zeichen in ihrem Präsidialjahr: Am 28. Februar empfangen Sommaruga und der Gesamtbundesrat Nana Akufo-Adda, den Staatspräsidenten von Ghana, zum Staatsbesuch in der Schweiz. Die Medienstelle der Bundespräsidentin bestätigte entsprechende Recherchen.