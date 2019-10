Überborden nun auch die Grünen?

Fliegen, Auto fahren, wohnen – wird jetzt alles teurer als ohnehin geplant? Es ist eine der zentralen Fragen, die sich nach dem Wahlsieg der grünen Kräfte stellt. Schon am nächsten Montag werden die Parlamentarier jenes heisse Eisen weiterschmieden, das den Wahlkampf stark geprägt hat: das neue CO 2 -Gesetz für die Zeit bis 2030. Am Zug ist die vorberatende Umweltkommission des Nationalrats. Sie beugt sich über die Vorlage, die der Ständerat im September verabschiedet hat; diese enthält bereits einige Verschärfungen gegenüber dem ursprünglichen Vorschlag des Bundesrats.