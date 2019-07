Schweizer Luftwaffe fängt italienischen Flieger ab

Gegen 12 Uhr am Freitag war in weiten Teilen der Zentralschweiz ein lauter Knall zu hören, berichtet 20min.ch «Ich bin zu Tode erschrocken», schrieb eine Leserin aus Luzern. «Es fühlte sich an wie ein starkes Beben oder eine Explosion», erzählte ein Leser aus dem Kanton Zug.