Schweiz und Niederlande wollen «grünere» Investitionen fördern

Die Schweiz und die Niederlande präsentieren am Samstag im Vorfeld des Uno-Klimagipfels in New York eine gemeinsame Initiative für klimafreundliche Investitionen. Sie stützt sich auf einen erfolgreichen Pilotversuch in der Schweiz.

Konkret sollen künftig öffentliche und private Investitionen auf ihre Klimaverträglichkeit geprüft und auf das 1,5-Grad-Ziel des Weltklimarats ausgerichtet werden können, wie das Bundesamt für Umwelt (Bafu) am Freitag mitteilte. Vorgestellt werden soll die Idee am Samstag. Weitere Länder sollen sie im Anschluss unterstützen.