Rechte Hetze auf den Strassen

Alleine in der Kesselschmiede im Sulzer-Areal waren sie alle paar Meter zu sehen: Zwei schwarz-rote Aufkleber mit besorgniserregenden Inhalten. Der erste stellt eine Verbindung vom Bolschewismus zum Judentum her, was unter Antisemiten gängige Rhetorik ist. Auf dem zweiten Aufkleber wird gegen «gemischtrassige Paare» und «Mischkinder» angeschrieben. Als Absender ist lediglich eine E-Mail-Adresse der «Eisen Jugend Schweiz» angegeben.