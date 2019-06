Polizeikontrollen sind oftmals rassistisch

Die Wissenschaftler hatten das sogenannte Racial Profiling untersucht und wollten herausfinden, ob die seit Jahren bestehenden Vorwürfe gegen die Polizei tatsächlich stimmen. Zahlen zum Ausmass liefert die Studie nicht, aber sie zeigt anhand von Opferberichten, wie verbreitet die Praxis ist, heisst es in dem Bericht weiter.

Polizisten seien «auch nur Menschen»

Sarah Schilliger, Soziologin an der Universität Basel und Mitautorin sagt: «Schwarze Männer sind am stärksten mit Vorurteilen belegt und werden häufig als Drogendealer abgestempelt.» Zudem erklärt sie, dass sie bei den Betroffenen «eine ständige Furcht vor weiteren Begegnungen mit der Polizei» beobachtet hätten. Als Folge würden sie sich sozial zurückziehen und das Vertrauen in die Sicherheitsbehörden verlieren.

Der Verband Schweizerischer Polizeibeamter entgegnet dem - auf die Vorwürfe angesprochen: «Racial Profiling hat bei uns keinen Platz.» Es könne Einzelfälle geben, Polizisten seien «auch nur Menschen».