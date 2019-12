Plötzlich lieben die Kinder Bücher

Elsa Bourgeois sagt: «Mit ihren acht oder neun Jahren sind meine Schüler in einer entscheidenden Phase. Sie haben mit grossem Aufwand gelernt, Wörter zu entziffern und ganze Sätze zu begreifen. Nun müssen sie in ihrer Entwicklung den nächsten Schritt tun und am Lesen langer Texte Freude finden.» Fänden die Kinder in diesem Alter nicht zum Lesen, sei das später schwierig nachzuholen, weiss die 29-Jährige. Lesen sie aber, fördert das die Vorstellungskraft, die Freude am Entdecken, aber aber auch die Orthografie.

Was Elsa Bourgeois in Aubonne aus eigener Initiative tut, will die Waadtländer Bildungsdirektorin Cesla Amarelle (SP) im ganzen Kanton systematisch fördern. Im November hat Amarelle das Projekt «Le bruit des pages» (Das Geräusch der Seiten) vorgestellt. «Jeder Schüler soll jeden Tag für einen kurzen Moment in ein Buch eintauchen», heisst es im Konzept. Das sei einfach umzusetzen, steigere die Qualität für den Rest des Schulunterrichts, vor allem aber würden die Schüler auch ausserhalb der Schule zu lesen beginnen.

Technologien ersetzen das Lesen nicht

Cesla Amarelle las als Kind viel und gern und erinnert sich noch genau an prägende Bücher wie das «Tagebuch der Anne Frank». Heute liest sie ihren eigenen Kindern aus Michael Endes «Die unendliche Geschichte» vor, das sie ebenfalls als Schülerin kennenlernte. Sie sagt, Bücher können in einer Klasse Erlebnisse «einer gemeinsamen Geistesgemeinschaft» wecken.

Auch wenn die Schüler heute konsequent an die digitale Welt herangeführt würden, die Sprachkompetenzen blieben einer technologisch geprägten Gesellschaft fundamental, so Amarelle. Wer einen Computer programmieren wolle, müsse auch in einer Sprache schreiben und lesen können. Darüber hinaus müsse die Alphabetisierung stark sein, um soziale und wirtschaftliche Unterschiede zu bekämpfen.

«Lesen und Schreiben sind für die Autonomie jedes Einzelnen entscheidend, bei der Arbeit, im Privatleben, in der Öffentlichkeit, im Austausch mit dem Staat oder wenn es darum geht, zu träumen oder zu trauern», sagt die Waadtländer Bildungschefin.

Daran denken Elsa Burgeois’ Schülerinnen und Schüler noch nicht. Aber ihr Wissensdurst ist gross. Es hagelt Fragen über Fragen. «Was ist eine Hemisphäre?», fragt eine Schülerin, nachdem sie ihr Buch unter der Schulbank versorgt hat. Die Lehrerin greift zum Globus, um die Frage zu klären. Nach einer Viertelstunde lesen spricht die Klasse bereits über die ganze Welt.