Parteikollege: «Glarner ist ein Imageproblem für die SVP»

Die Politik der SVP verkaufen

Diese (harten) Bemerkungen kontert Glarner gewohnt offensiv: Das seien keine echten SVPler zur Befürchtung, er würde gemässigte Mitglieder und Sympathisanten abschrecken. «Jäggi und ich sind inhaltlich nicht weit auseinander. Es geht mehr darum, wie wir unsere Politik verkaufen. Und da stehe ich für ein pointiertes Auftreten.» Der Schmusekurs der letzten Jahre sei nachweislich nicht erfolgreich gewesen, erklärt Glarner der AZ.

Support erhält der Nationalrat vom Bremgarter Bezirkspräsidenten René Bodmer, der verlangt, dass es dringend einen Motivator brauche, der Mitglieder und Wähler wieder hinter dem Ofen hervorholen könne. Er kenne Glarner seit Jahren und habe ihn als umsichtigen Gemeindeammann und Fraktionschef im Grossen Rat kennen gelernt. Glarner habe stets gewusst, in welcher Funktion er sich wie zu verhalten habe.

Zu blass und zu brav für das Amt?

Jäggi seinerseits wird von vielen in der Partei als eher blass und wohl zu brav für das Amt bezeichnet. «Ich kann mit dieser Kritik leben. Aber möglicherweise unterschätzen mich die einen oder anderen», sagt der zurückgetretene Gemeindeammann von Egliswil, der sich auch vorstellen könnte, in Zukunft mal Regierungsrat des Kantons Aargau zu werden. Dass er das Amt als Parteipräsident nur als Sprungbrett für seine weitere Politkarriere nutzen wolle, bestreitet der Grossrat.

Jäggi oder Glarner, so lautet das Duell ab 20 Uhr im Ochsen. Letzterer zeigt sich kämpferisch, was auch seinem Naturell entspricht: «Ich bin sicher, dass ich mit meiner Brandrede am Parteitag viele Delegierte überzeugen und entsprechend Stimmen holen werde.» Nachdem sich die beiden Kandidaten vorgestellt haben, dürfen die Delegierten Fragen stellen. Im Anschluss muss das Duo den Saal verlassen. Im Saal, so sieht es das Programm vor, wird darauf weiter diskutiert. In einer geheimen Wahl wird schliesslich abgestimmt.