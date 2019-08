Parmelins Triumph stirbt mit den Wäldern

Parmelin zählt jedoch auf den Zahn der Zeit: Bis zum definitiven Abschluss der Verhandlungen werden noch einige Monate vergehen, und über eine Ratifikation wird dann erst das neue Parlament entscheiden. Zuvor noch wird Parmelin im Bundesrat viel Überzeugungsarbeit zu leisten haben: insbesondere bei Simonetta Sommaruga. Die Umweltministerin hatte sich auf Twitter über die Waldbrände «entsetzt» gezeigt, wobei sie zum Mercosur-Abkommen vielsagend schwieg.

Rahmen für Umweltanliegen

Eine Beschwichtigung der Kritik erhofft sich Parmelin auch von der Veröffentlichung der Details des Abkommens, das erst in groben Zügen vorliegt, in den nächsten Monaten. Dann wird sich zeigen, inwiefern zum Beispiel die Kontrollmechanismen der Nachhaltigkeitsziele für die SP griffig genug sind. «Nachhaltigkeitskapitel in Freihandelsabkommen sind nur flaues Papier, wenn sie nicht angewendet und rechtlich verbindlich durchgesetzt werden können», sagt SP-Nationalrätin Claudia Friedl. «Davon sind wir im Fall Brasilien weit entfernt.»

Beim Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) heisst es, die Ziele zur nachhaltigen Entwicklung würden dem Streitbeilegungsverfahren unterstehen. Ein neuer Dialog über nachhaltige Land- und Ernährungswirtschaft soll die Verbindlichkeit der Verpflichtungen erhöhen. «Somit trägt das Abkommen dazu bei, dass künftig auch Umweltanliegen besser mit den Mercosur-Staaten diskutiert werden können», sagt Seco-Sprecher Fabian Maienfisch.

Die Bauern schliesslich will Parmelin mit der Aussicht auf Exporte ködern. So hat die Schweiz höhere zollfreie Fleischkontingente akzeptiert, um im Gegenzug mehr Käse ausführen zu dürfen. Mehr Fleisch soll unter dem Strich nicht in die Schweiz gelangen – nur entfiele darauf neu kein Zoll mehr.