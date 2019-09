Noch nie gab es so wenige Rekruten

Mit 16'306 neu eingeteilten Soldaten sank die Zahl der Rekruten im vergangenen Jahr auf einen neuen Tiefststand, wie das Verteidigungsdepartement (VBS) am Mittwoch mitteilte. Für einen Erhalt der Armee brauche es jährlich knapp 2000 Rekruten mehr, sagt Armeesprecher Daniel Reist auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Insgesamt sei die Armee auf etwas über 18'000 Rekruten pro Jahr angewiesen. Einen möglichen Grund für den Mangel an Rekruten sieht das VBS im flexiblen Einstieg in die Armee. Heute können junge Männer frei wählen, zu welchem Zeitpunkt sie die Rekrutenschule (RS) absolvieren möchten. Die RS muss lediglich vor dem 25. Altersjahr abgeschlossen sein.