Jugendlicher Terror-Verdächtiger muss in U-Haft

In den Unterlagen des Minderjährigen befand sich unter anderem eine Anleitung zum Bau einer Bombe. Die Auswertung des Computers ergab gemäss dem Urteil des Bundesgerichts, dass der junge Mann am Tag der Eröffnung der Strafuntersuchung, im Internet zur terroristischen Attacke auf Muslime in Christchurch/Neuseeland recherchiert hatte.

Der bei seiner Verhaftung 17 Jahre und 8 Monate alte Schweizer, sagte aus, nicht religiös zu sein. Er verneinte jegliche Verbindung zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Gemäss den Ausführungen des Bundesgerichts gab der junge Mann an, unter dem Einfluss eines «Gurus» gestanden zu haben. Dieser habe die Waffen bei ihm versteckt und seinen Computer benützt, wenn seine Familie nicht zu Hause gewesen sei.

Das Bundesgericht betont, dass bei Minderjährigen eine Untersuchungshaft von einem Monat vor einem Urteil die Ultima ratio sei. In diesem Fall erachtet es die Bedingungen dafür als erfüllt, da ein schwerer Tatverdacht und Verdunkelungsgefahr bestehe. Der Beschuldigte ging vor seiner Verhaftung keiner Erwerbstätigkeit nach und besuchte auch keine Ausbildung. Er lebt zusammen mit seinen Geschwistern bei seiner Mutter.