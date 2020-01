«Manche Männer verletzt es, dass wir keinen Mann brauchen»

Ihr zeigt euch offen in den Medien. Wie viel Mut braucht das?

Hanssen: Es geht so. Wir haben das richtige Umfeld – Anfeindungen von Familie und Freunden erleben wir nicht. Wir wohnen in Zürich und studieren hier. Wir wählen uns dieses Umfeld teilweise bewusst aus, teilweise haben wir Glück. Auch die Arbeit in der Milchjugend stärkt uns. Wir sagen immer: Steh zu dir, wir tuns auch. Irgendwann glaubt man das.