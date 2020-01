«Manche gingen ins Gefängnis wegen der Anti-Rassismus-Strafnorm»

Das Strafgesetzbuch sei der falsche Ort für Bestimmungen, die vorab Symbolcharakter hätten, sagen Kritiker.

Ohne das Strafgesetz kann man nicht bestrafen. Zudem geht es hier mitnichten um reine Symbolik. Es gibt Leute, die wegen Verletzung der Anti-Rassismus-Norm ins Gefängnis gingen. ­Darunter jemand, der wegen Leugnung des Holocaust verurteilt wurde. Doch nicht jeder, der Ausschwitz als Lüge bezeichnet, kommt ins ­Gefängnis. Es kommt auf die Umstände und die Intention an. Derjenige, den ich meine, ist heute noch zutiefst überzeugt, dass die Judenvernichtung nicht stattgefunden hat.

Zu sagen, SVP-Politiker hätten «einen Ecken ab», ist erlaubt. Warum wird pauschale Verunglimpfung nur bei Homosexuellen verboten?

Es geht bei der Strafnorm um Personengruppen, die systematisch Hass, Herabsetzung, Verleumdung und Diskriminierung erleiden. Das gilt sicher nicht für Politiker! Politiker können auch angstfrei ins Fussballstadion ­gehen, wo es leider immer wieder zu rassistischen oder homophoben Vorfällen kommt.

Wäre es eine Möglichkeit, keine speziellen Gruppen zu schützen, sondern Hassdelikte generell schwerer zu bestrafen?

Das Strafgesetz muss präzise sein. «Generell» etwas härter zu bestrafen, geht nicht. Man muss den Kontext berücksichtigen.

SVP-Politiker Toni Bortoluzzi sagte einst, Homosexuelle hätten einen Hirnlappen verkehrt herum …

Was bedeutet das: einen Hirnlappen verkehrt herum haben?

Das weiss ich nicht. Jedenfalls wurde er stark kritisiert. Wäre er angezeigt und bestraft worden, hätte er sich als Opfer inszenieren können. Wäre das besser gewesen?

Ich stelle die Frage anders. Ein sehr populärer Mann hat im ­Affekt seine Frau getötet. Soll man ihn bestrafen? Er ist ohnehin schon genügend bestraft. ­Darum geht es doch nicht! Nur weil jemand durch die Strafnorm zum Opfer gemacht oder sich als Opfer inszenieren würde, ist das kein Grund für Straffreiheit. Die zentrale Frage ist nicht, ob Bortoluzzi Täter oder Opfer sein soll.

«Rassismus ist in der Schweiz viel mehr zum Thema geworden, weil wir sensibler damit umgehen.»

Sondern?

Darf man in der Schweiz gegen andere hetzen und sie herabsetzen? Die Gesellschaft, der Staat darf keine Hierarchie der Personengruppen akzeptieren. Wenn jeder seine Ideen von Minderwertigkeit gewisser Rassen, Ethnien oder Personengruppen frei äussern kann, versetzen wir uns wieder ins letzte Jahrhundert zurück. Man kann auch nicht an die Selbstverantwortung der Menschen appellieren. Der Staat muss die Verantwortung übernehmen und eine klare Grenze ziehen.

Wenn ein Homosexuellen-Hasser seine Gedanken ausspricht, kann man diesen etwas entgegensetzen. Wenn er sie für sich behält, erfährt niemand davon.

Glauben Sie, die Leute sprechen nicht mehr aus, was sie denken? Sie haben selber gesagt, dass in den sozialen Medien und Internetforen die Diffamierungen schlimm sind. Es gibt viele Möglichkeiten, an die Grenzen zu ­gehen. Die Leute spielen mit Wörtern, Codes und Bildern, um im straffreien Bereich zu bleiben. Die Freiheit bleibt, und die Leute nutzen sie. In den Neunzigern gab es genau dieselben Diskussionen. Man fürchtete, nicht mehr offen über Ausländerpolitik diskutieren zu können. Keine Plakate, Slogans mehr kreieren zu können.