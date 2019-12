Linker, grüner – und armeefreundlicher

Der Wandel der GLP zeigt sich an den Stellungnahmen des Aargauer Sicherheitspolitikers Beat Flach von 2013 und heute besonders deutlich. Die bestehende F/A-18-Flotte sei für den Luftpolizeidienst ausreichend, sagte der GLP-Nationalrat damals. Ausserdem seien Cyberkrieg und Terrorismus die Konflikte, die bevorstünden. Anzustreben sei auch eine verstärkte Zusammenarbeit mit anderen Staaten. Und: «Die Risiken beim Gripen sind gross.»

Heute sagt Flach: «Wir brauchen eine Luftwaffe, weil wir zur Armee stehen.» Viele der damaligen Forderungen seien heute erfüllt, begründet Flach seine korrigierte Haltung. Insbesondere die Forderungen nach einer Flottenpolitik mit nur einem Kampfjettyp und der Wahl eines Jets, der in der Praxis erprobt ist, seien heute erfüllt. Beim Gripen war das nicht der Fall, weil der Jet – nach einem Kaufentscheid der Schweiz – zuerst hätte fertig entwickelt werden müssen.

Die gegenüber damals geänderte Haltung der GLP widerspiegelt sich auch auch im Vergleich der Abstimmungsresultate von 2013 und heute. Beschloss der Nationalrat vor sechs Jahren Eintreten auf die Bundesratsvorlage noch mit 119 zu 70 Stimmen, fällt derselbe Entscheid heute ungleich deutlicher aus. 149 waren dafür und nur noch 35 dagegen. Es sind heute allein die geschlossenen Grünen und eine kleine SP-Minderheit, die gar nicht erst auf das Geschäft eintreten wollen.

Absage an Polizeiflugzeug

Bundesrätin Viola Amherd hatte in Anbetracht der klaren Mehrheitsverhältnisse leichtes Spiel. Sie argumentierte, wie schon im Ständerat, streng sicherheitspolitisch. «Man hat Kampfjets nicht einfach zum Herumfliegen, sie müssen gegen einen Gegner bestehen können», sagte die Verteidigungsministerin. Mit diesen Worten erteilte sie der SP eine Absage, die ein billigeres Luftpolizeiflugzeug kaufen wollte, das die aktuellen F/A-18-Kampfjets entlasten soll. Die Lebensdauer der F/A-18 soll nach dem Plan der SP damit verlängert werden.

Die gestrige Debatte ­erinnerte ­gelegentlich an längst vergangene Zeiten im Kalten Krieg.

Auch davon wollte die GLP im Verbund mit FDP, CVP und SVP nichts wissen. Damit werde das Ziel einer Flotte mit nur einem einzigen Typ verpasst. Die sicherheitspolitisch deckungsgleichen Argumente von Mitte- und Rechtsparteien erinnerten in der gestrigen Debatte gelegentlich an längst vergangene Zeiten im Kalten Krieg, als linke Kritik an Rüstungsvorhaben der Armee von vorneherein chancenlos blieb. Dies, weil die Reihen unter den Bürgerlichen unverrückbar geschlossen waren.