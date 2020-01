Die Kritik am Krisenmanagement des Bundes wächst

Das Coronavirus wird für die Schweizer Gesundheitsbehörden immer mehr zum Stresstest. Und mit jedem Tag häufen sich die Anzeichen dafür, dass beim Bund, insbesondere beim Bundesamt für Gesundheit (BAG), einiges nicht rundläuft.

Jüngstes Beispiel: Am Donnerstagmorgen kündigte das BAG an, dass die seit langem erwartete Coronavirus-Hotline ab 12 Uhr mittags offen sei. Verschiedene Medien verbreiteten die Meldung umgehend per Push-Mitteilung. Doch Anrufe auf die kostenlose Hotline (Telefonnummer: 058 463 00 00) gingen auch kurz vor 14 Uhr noch ins Leere.