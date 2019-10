Eine explizite Verurteilung tönt anders

Es kommt selten vor, dass eine Medienkonferenz in einer Moschee stattfindet. Genau dazu sah sich aber die Islamische Gemeinde Luzern (IGL) genötigt, um auf einen Artikel in der «SonntagsZeitung» zu reagieren. Darin wurde dem Imam der Dar-Assalam-Moschee in Kriens LU vorgeworfen, er habe in einer Freitagspredigt vom Recht der Männer gesprochen, ihre Ehefrauen notfalls mit leichten Schlägen zu disziplinieren. Zum Beispiel wenn sich diese widerspenstig verhalten oder die gemeinsame Wohnung ohne die Erlaubnis des Ehemanns verlassen.