Koch: «Es geht jetzt ums Überleben vieler Menschen» In diesen Minuten geben Fachleute und Spitzenkräfte vom Bund einer Pressekonferenz Auskunft zur Corona-Krise. Wir berichten laufend. cpm

In der Schweiz ist die Zahl der Coronavirus-Erkrankten am Donnerstag auf 3888 Fälle angestiegen. Am Vortag waren noch 2772 bestätigte Fälle gemeldet worden. Die Zahl der Todesopfer liegt nach Angaben von Daniel Koch, Leiter übertragbare Krankheiten im Bundesamt für Gesundheit (BAG), bei 33. Gemäss einer Zählung der Nachrichtenagentur Keystone-SDA gestützt auf die Angaben der Kantone waren bis am Donnerstagmittag 39 Todesopfer gemeldet worden.

Die Schweiz erlebe jetzt eine starke Welle, sagte Koch. Es gehe nun darum, dass die ganze Bevölkerung mitmache, diese Welle abzuschwächen. «Es geht jetzt um das Überleben vieler Personen», sagte Koch.

Seit 14 Uhr findet im Medienzentrum des Bundeshauses eine Medienkonferenz statt mit Fachleuten des Bundes und bundesnaher Betriebe zur Covid-19-Situation. Teilnehmer sind unter anderem Daniel Koch (BAG), Andreas Meyer (SBB), Eric Scheidegger (Seco), Christian Bock (Zoll) und Brigadier Raynald Droz (Armee). Zudem stehen Fachleute aus verschiedenen Departementen für Fragen der Medienschaffenden zur Verfügung. Die Platzzahl im Medienzentrum ist beschränkt. Die Medienkonferenz wird auf Youtube gestreamt.

Auch teilnehmen werden:

Barbara Perriard, Leiterin Sektion Politische Rechte BK

Hans-Peter Lenz, Leiter Krisenmanagementzentrum, EDA

Ueli Haudenschild Leiter Ernährung und Heilmittel, BWL

Nicholas Turin, Vorsteher Eidgenössisches Amt für das Handelsregister BJ

David Rüetschi, Chef Fachbereich Zivilrecht und Zivilprozessrecht BJ

Cornelia Lüthy, Vizedirektorin SEM

Betroffen von Infektionen seien nun alle Kantone der Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein, schreibt das BAG. Am (gestrigen) Mittwoch waren dem BAG noch 2772 bestätigte Fälle gemeldet worden und bei 256 Fällen stand die Bestätigung nach einem ersten positiven Resultat noch aus.

Die Zahl der Todesfälle wird vom BAG mit 33 angegeben. Gemäss einer Zählung der Nachrichtenagentur Keystone-SDA gestützt auf die Angaben der Kantone waren bis am Donnerstagmittag 39 Todesopfer gemeldet worden.

Bund erwartet deutliche Rezession

Das Coronavirus wird die Schweizer Wirtschaft stark treffen. Davon gehen nun auch die Ökonomen des Bundes aus. Das Staatssekretariat für Wirtschaft erwartet für 2020 einen Rückgang des BIP um 1,3 Prozent.

